7 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Screenshot

Smaltimento rifiuti dei locali a Bari: tutte le criticità

Domenico Brandonisio 7 Agosto 2025
centered image

Pedane da rivedere, capienza cassonetti, piani organizzativi: questi alcuni dei punti critici nell’inizio delle operazioni di raccolto e smaltimento rifiuti a Bari. Nei prossimi giorni verrà intensificato un programma di monitorazione.

About Author

Domenico Brandonisio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Via Francigena, anche Bari tra le tappe

7 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Alberobello: la danza di Eleonora Abbagnato tra i trulli

7 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Intervento della Polizia di Stato al Porto di Bari: Agenti salvano un cittadino colto da malore

7 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Controlli GdF a Polignano: sanzioni per accessi vietati alle grotte

7 Agosto 2025 Giovanni Sebastio
Strage ciclisti

Ciclisti uccisi, l’autopsia: “Gravi traumi e lesioni agli organi interni”

7 Agosto 2025 Antonella Fazio

Al Municipio V “Semi di sapere”: sostegno scolastico e attività socializzanti per minori

7 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

potrebbe interessarti anche

Procura Lagonegro: scoperta una frode fiscale milionaria

7 Agosto 2025 Michael Logrippo

Altamura, Rosafio: “Mangia propositivo. Qui avventura stimolante”

7 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Smaltimento rifiuti dei locali a Bari: tutte le criticità

7 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Via Francigena, anche Bari tra le tappe

7 Agosto 2025 Domenico Brandonisio