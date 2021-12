SANNICOLA- Sequestrato un piazzale sui cui è stato livellato e compattato un cumulo di rifiuti speciali e denunciato il proprietario di Sannicola. Denunciato un uomo per gestione illecita e abbandono sul suolo di rifiuti speciali pericolosi: questo il bilancio delle attività dei carabinieri forestali di Lecce.

Il sequestro di Sannicola

Personale della stazione carabinieri forestale di Gallipoli, ha denunciato in stato di libertà un uomo di 40 anni per i reati degli articoli 44 co. 1 lett. b dpr 380.01 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) e 256 co. 1 e co. 2 del dlgs 152/06 (norme in materia ambientale), per aver compattato e livellato dei cumuli di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da inerti, provenienti da demolizioni e/o costruzioni edili (da terzi siti), realizzando un piazzale della superficie pari a 600 metri quadrati circa.

L’intero piazzale è stato posto sotto sequestro preventivo e il trasgressore è stato identificato e deferito all’autorità giudiziaria di Lecce.

La denuncia di Carpignano Salentino

Il personale della stazione carabinieri forestali di Otranto ha deferito in stato di libertà un uomo di 41 anni in quanto, proprietario dell’immobile, ritenuto responsabile del reato di cui al d.lgs. 152/2006 art. 256 comma 1 lett. b), per gestione illecita e abbandono sul suolo di rifiuti speciali pericolosi consistenti in terre e rocce da scavo e serbatoi interrati (contenenti prodotti petroliferi) in disuso da molto tempo. l’Autorità giudiziaria informata dalla stazione forestale che procede.