Sly United | Il progetto si sposta a Trani e i tifosi sognano

La Sly United Trani è ormai una certezza. Lo ha confermato il Presidente Danilo Quarto, in collegamento durante Tribuna Centrale. Ed è una certezza anche l’entusiasmo contagioso che si respira a Trani dopo la scelta dell’imprenditore barese di spostare il quartier generale da Bari a quella che è definita la perla della Puglia. Ma facciamo un passo indietro: è cominciato tutto con una Call-conference tra il numero uno della Sly, il Direttore Generale Pierluigi De Lorenzis e il primo cittadino di Trani Amedeo Bottaro, che si è detto entusiasta di ospitare il progetto nella sua città. Sono bastate poche parole, quelle di Danilo Quarto, per riaccendere l’amore di una città sopita dalle ultime delusioni calcistiche.

Migliaia di persone hanno rispolverato la sciarpa biancazzurra e hanno promesso fedeltà alla nuova società tranese. Dal punto di vista burocratico, si attende- per dare il via al nuovo progetto- il termine ufficiale della stagione 2019-2020 che dovrebbe promuovere la Sly in Eccellenza e poi verranno preparate le carte per ufficializzare il matrimonio in salsa tranese. Insomma, la Sly United si sposta qualche KM più a nord con un’iniezione di passione dalle tinte biancazzurre.