Slalom Monte Sant’Angelo, spettacolo e adrenalina sui tornanti dauni

Il 13 e 14 settembre la quinta edizione valida per il Trofeo Centro Sud ACI Sport 2025

La passione per i motori torna a infiammare i tornanti dauni. Il 13 e 14 settembre si correrà la quinta edizione dello Slalom “Città di Monte Sant’Angelo”, valido per il Trofeo Centro Sud ACI Sport 2025, organizzato da Gargano Racing Team e Tecno Motor Racing Team.

L’evento, nato dal sogno di un gruppo di appassionati, riporta lo spettacolo della celebre salita Macchia-Monte Sant’Angelo, simbolo del motorsport italiano. “Continuiamo a crescere e la nostra passione vince ogni sfida” ha dichiarato il presidente del Gargano Racing Team Giovanni Di Bari, affiancato dai vicepresidenti Pietro Azzarone e Giuseppe Troiano, e dal coordinatore Daniele Decembrino.

Alla gara, vinta lo scorso anno dal pluricampione italiano Fabio Emanuele su Osella PA 9/90, saranno ammesse vetture di diverse categorie: prototipi, E2, E1 Italia, Speciale Slalom, bicilindriche, kart cross, auto rally (gruppi A e N), auto stradali (Racing Start e Racing Start Plus) e HST (auto storiche).

Il percorso si svilupperà lungo i 3.600 metri della provinciale 55 di Foggia, con asfalto rinnovato e 13 birillate di rallentamento. La direzione di gara sarà affidata al romano di origini foggiane Claudio D’Apote. Le iscrizioni sono già aperte sul sito della Federazione e si chiuderanno il 10 settembre alle ore 22.

L’evento gode del patrocinio di Regione Puglia, European Region of Sport 2026, Dipartimento Sport e Salute, Comune di Monte Sant’Angelo, Provincia di Foggia, Parco del Gargano, Automobile Club Foggia e CONI Puglia.

Tutte le informazioni, il programma e l’albo di gara sono disponibili su www.garganoracingteam.it.

