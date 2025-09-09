10 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Donato Catano su A112 proto

Slalom Monte Sant’Angelo, conto alla rovescia per il 13 e 14 settembre

Redazione 9 Settembre 2025
centered image

Il conto alla rovescia è iniziato: il 13 e 14 settembre il Gargano sarà protagonista con il 5° Slalom Città di Monte Sant’Angelo, uno degli appuntamenti più attesi del Trofeo Centro Sud ACI Sport.

La manifestazione, organizzata dal Gargano Racing Team e dal Tecno Motor Racing Team, si svolgerà sul tracciato di 3.600 metri della provinciale 55 di Foggia, già scenario della storica salita Macchia-Monte Sant’Angelo, che offre viste spettacolari sul Golfo di Manfredonia.

L’evento rappresenta il terz’ultimo appuntamento di una stagione che si preannuncia combattuta e potrebbe rivelarsi decisivo per la classifica. Tra i nomi attesi al via figurano il molisano Donato Catano, vincitore della prima edizione, il lucerino Domenico Palumbo, protagonista nel 2023 con la sua Radical SR4, e il lucano Niki Icuchi, attuale leader del Trofeo al volante di una Peugeot 106 gruppo N.

Il programma prevede sabato 13 settembre le verifiche sportive e tecniche, mentre domenica 14 entrerà nel vivo la competizione: alle 10 il briefing con il direttore di gara Claudio D’Apote, alle 10:45 la ricognizione ufficiale e a seguire le tre manche di gara. La cerimonia di premiazione è fissata alle 18 in piazza Giovanni Paolo II.

L’evento gode del patrocinio della Regione Puglia, European Region of Sport 2026, Dipartimento Sport e Salute, Comune di Monte Sant’Angelo, Provincia di Foggia, Parco del Gargano, Automobile Club Foggia, CONI Puglia e del Parco Nazionale del Gargano.

Le iscrizioni chiuderanno mercoledì 10 settembre alle 22, ma l’entusiasmo è già alle stelle: per i piloti sarà una sfida ad alta intensità, per il pubblico un’occasione di vivere sport, passione e paesaggi mozzafiato.

About Author

Redazione

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Futsal A2/M, Sasha Zapponi giura amore al Castellana

9 Settembre 2025 Redazione

Futsal A/F, Bitonto: folla in festa per “La Squadra e la Città”

9 Settembre 2025 Redazione

Futsal C1/M, Azzurri Conversano: Monopoli “Squadra cresce, serve pazienza”

9 Settembre 2025 Redazione

Subbuteo, Potenza ospita la prima edizione della BNL Cup 2025

8 Settembre 2025 Redazione

Tennis, i coach australiani studiano a Bari il “Metodo Italia”

8 Settembre 2025 Flavio Insalata

Pallanuoto, al Waterpolo Arena Festival anche la categoria Ragazzi della Basilicata Nuoto 2000

8 Settembre 2025 Michael Logrippo

potrebbe interessarti anche

Montemesola, adesivi omofobi contro Polizia, Maiorano: “Spregevole”

10 Settembre 2025 Dante Sebastio

Coppa Italia Eccellenza, dirette e differite su Antenna Sud e Teleregione

10 Settembre 2025 Dante Sebastio

Vaccini adolescenti, coperture insufficienti per Meningite B e HPV

10 Settembre 2025 Dante Sebastio

Futsal A2/M, Sasha Zapponi giura amore al Castellana

9 Settembre 2025 Redazione