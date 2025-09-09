Slalom Monte Sant’Angelo, conto alla rovescia per il 13 e 14 settembre

Il conto alla rovescia è iniziato: il 13 e 14 settembre il Gargano sarà protagonista con il 5° Slalom Città di Monte Sant’Angelo, uno degli appuntamenti più attesi del Trofeo Centro Sud ACI Sport.

La manifestazione, organizzata dal Gargano Racing Team e dal Tecno Motor Racing Team, si svolgerà sul tracciato di 3.600 metri della provinciale 55 di Foggia, già scenario della storica salita Macchia-Monte Sant’Angelo, che offre viste spettacolari sul Golfo di Manfredonia.

L’evento rappresenta il terz’ultimo appuntamento di una stagione che si preannuncia combattuta e potrebbe rivelarsi decisivo per la classifica. Tra i nomi attesi al via figurano il molisano Donato Catano, vincitore della prima edizione, il lucerino Domenico Palumbo, protagonista nel 2023 con la sua Radical SR4, e il lucano Niki Icuchi, attuale leader del Trofeo al volante di una Peugeot 106 gruppo N.

Il programma prevede sabato 13 settembre le verifiche sportive e tecniche, mentre domenica 14 entrerà nel vivo la competizione: alle 10 il briefing con il direttore di gara Claudio D’Apote, alle 10:45 la ricognizione ufficiale e a seguire le tre manche di gara. La cerimonia di premiazione è fissata alle 18 in piazza Giovanni Paolo II.

L’evento gode del patrocinio della Regione Puglia, European Region of Sport 2026, Dipartimento Sport e Salute, Comune di Monte Sant’Angelo, Provincia di Foggia, Parco del Gargano, Automobile Club Foggia, CONI Puglia e del Parco Nazionale del Gargano.

Le iscrizioni chiuderanno mercoledì 10 settembre alle 22, ma l’entusiasmo è già alle stelle: per i piloti sarà una sfida ad alta intensità, per il pubblico un’occasione di vivere sport, passione e paesaggi mozzafiato.

