Slalom dei Trulli 2025, adrenalina pura tra Monopoli e Alberobello

Anche quest’anno la manifestazione si lega alla campagna “Allenati contro la violenza”, lo sport come strumento di sensibilizzazione sociale

La bellezza dei trulli, la passione per i motori e il richiamo del tricolore: torna anche quest’anno lo Slalom dei Trulli, giunto alla sua tredicesima edizione, in programma tra sabato 5 e domenica 6 luglio 2025. La gara, quinta tappa del Campionato Italiano Slalom ACI Sport, si svolgerà lungo il suggestivo percorso della strada provinciale 113, che da Monopoli sale verso Alberobello, uno dei tracciati più amati dagli specialisti della disciplina.

L’evento è organizzato dall’Automobile Club Bari Bat e da Basilicata Motorsport, con il patrocinio della Regione Puglia, nell’ambito dei “Grandi Eventi – European Region of Sport 2026”. Anche quest’anno la manifestazione si lega alla campagna “Allenati contro la violenza”, per valorizzare lo sport come strumento di sensibilizzazione sociale.

In conferenza stampa, il presidente dell’ACI Bari Bat Francesco Ranieri ha evidenziato il valore simbolico e sportivo dell’iniziativa: “Lo Slalom dei Trulli è un appuntamento che ogni anno richiama pubblico e piloti da tutta Italia. Lavoriamo con impegno per garantire una competizione sicura, coinvolgente e all’altezza della bellezza del territorio che la ospita”. A fare eco, le parole della direttrice Maria Grazia De Renzo, che ha sottolineato: “Ci aspettiamo un grande duello tra il campione in carica Salvatore Venanzio e il suo sfidante più accreditato, Emanuele Schillace. E non mancheranno altre sorprese”.

Il tracciato, lungo 3600 metri, con 17 barriere di rallentamento e un dislivello di 158 metri, è noto per le sue caratteristiche tecniche e paesaggistiche: veloce, tecnico e spettacolare. La pendenza media è del 5,33% e la SP113 sarà chiusa al traffico domenica 6 luglio dalle ore 7.00 fino al termine della manifestazione.

Il programma di gara prevede le verifiche tecniche e sportive sabato 5 luglio, dalle 15:00 alle 20:00, presso il Block Shaft – Zona Industriale di Monopoli. Domenica 6 luglio si comincerà alle 08:30 con il briefing con il direttore di gara Carmine Capezzera, seguito alle 09:00 dalla salita di ricognizione. A seguire, le tre manche ufficiali che decreteranno il vincitore dell’edizione 2025.

Sono attesi tutti i protagonisti del campionato: Salvatore Venanzio, detentore del titolo e recordman del percorso, e Emanuele Schillace, determinato a conquistare il suo primo trionfo sul tracciato barese. Le iscrizioni, intanto, restano aperte fino alle ore 12:00 di mercoledì 2 luglio.

Con oltre 60 commissari di percorso, tra cui molte donne, impegnati a garantire lo svolgimento regolare e in sicurezza della manifestazione, lo Slalom dei Trulli si conferma tra gli eventi motoristici più attesi e rappresentativi dell’estate pugliese.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author