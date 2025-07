SLA, Regione Basilicata incontra AISLA: “Non lasceremo sole famiglie”

La Regione Basilicata apre al dialogo con AISLA per affrontare in modo strutturato le sfide dell’assistenza alle persone affette da SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica). L’incontro si è tenuto il 16 luglio a Potenza, alla presenza di Cosimo Latronico, assessore regionale a salute, politiche per la Persona e PNRR, affiancato dalla Direzione Generale della Salute.

A rappresentare l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica erano presenti Pina Esposito, segretaria nazionale, e Domenico Santomauro, punto di riferimento per AISLA in Basilicata.

“È stato un momento di confronto importante e molto atteso in un periodo critico per le famiglie lucane che convivono con la SLA – ha dichiarato Esposito -. Le misure regionali recentemente adottate hanno generato comprensibili preoccupazioni. Le famiglie chiedono risposte tempestive, non rimandabili, e interventi che rispettino la loro dignità e fatica quotidiana”.

L’assessore Latronico ha assicurato massima attenzione alle istanze sollevate, riconoscendo la complessità della patologia e l’impatto che essa ha tanto sul sistema sanitario quanto su quello socioassistenziale. “La Regione intende promuovere risposte organizzative efficaci rafforzando la presa in carico, il sostegno alla domiciliarità e valorizzando il ruolo di chi si prende cura”.

AISLA ha espresso apprezzamento per l’ascolto ricevuto e l’impegno manifestato dalle istituzioni regionali, auspicando che questo incontro rappresenti l’inizio di un percorso concreto e condiviso.

“Da oltre vent’anni accompagno le persone con SLA in Basilicata e conosco a fondo le difficoltà quotidiane che le famiglie affrontano. Vedere una Regione presente, attenta e disposta ad ascoltare è un segnale incoraggiante e importante”, ha sottolineato Domenico Santomauro.

Il confronto proseguirà nelle prossime settimane con l’obiettivo dichiarato di costruire un modello di assistenza regionale più equo, coordinato e tempestivo, centrato sui bisogni reali delle persone.

