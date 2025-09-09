SLA, AISLA: “In Basilicata fondi bloccati e famiglie senza aiuti”

Alla pochi giorni dalla 18a Giornata Nazionale della SLA, in programma il 15 settembre, AISLA lancia l’allarme per conto di oltre 50 famiglie lucane che convivono con la malattia, ma si trovano senza sostegni economici e senza risposte dalle istituzioni regionali.

Il Fondo SLA non è stato ripristinato, fa sapere AISLA attraverso una nota, i pagamenti degli assegni di cura risultano fermi a maggio 2025, le cure domiciliari non hanno prospettive di potenziamento e i contatti annunciati nei mesi scorsi non hanno avuto seguito.

«Non si tratta di burocrazia lenta – ha dichiarato Pina Esposito, segretario nazionale AISLA -, ma di un deliberato fallimento politico. Ogni giorno senza risposte è un insulto alla dignità di chi vive con la SLA e alla pazienza delle famiglie».

Dopo mesi di pressioni e solleciti formali, lo scorso 15 luglio l’associazione aveva incontrato l’Assessorato alla Salute, ricevendo l’impegno della Regione a non lasciare sole le famiglie. Un impegno che, denuncia oggi AISLA, non ha avuto alcun seguito.

Con una nuova lettera inviata il 4 settembre a Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata, l’associazione ha chiesto il ripristino immediato del Fondo SLA, lo sblocco dei pagamenti arretrati e l’attivazione di un tavolo tecnico permanente per garantire risposte strutturate. Anche in questo caso, però, non è arrivata alcuna risposta.

«La SLA non aspetta. E nemmeno le famiglie possono più aspettare. La responsabilità di questa vergogna politica ricadrà interamente su chi, pur avendo il potere, ha scelto di non agire», conclude AISLA.

