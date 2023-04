Skunk Anansie e Diodato a Taranto per il Medimex 2023

Diodato e gli Skunk Anansie ospiti a Taranto dell’edizione 2023 del Medimex, l’International festival & music conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese.

La rassegna, in programma dal 13 al 18 giugno, è stata presentata questa mattina in conferenza stampa. La location dei live sarà ancora una volta la Rotonda del lungomare. Il 16 giugno si esibiranno gli Echo & The Bunnyman di Ian MC Culloch, una delle formazioni più importanti della scena britannica anni ’80.

Nella stessa serata il concerto di Antonio Diodato, che presenterà il suo nuovo album. Venerdì 17 giugno doppio appuntamento con i Murder Capital e gli Skunk Anansie. Chiusura sabato 18 con l’esibizione dei Cult a circa 40 anni dal loro primo concerto al Tursport di Taranto, e di Tom Morello, cantautore e chitarrista dei Rage Against the Machine.

