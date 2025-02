Sit-in contro il dissalatore del Tara: cittadini e associazioni in piazza

Sabato 1° marzo, dalle 10:00 alle 12:00, il territorio ionico si mobilita per difendere il fiume Tara. Cittadini e associazioni si ritroveranno davanti al Palazzo di Città di Taranto per un sit-in pacifico contro il progetto del dissalatore, considerato una minaccia per l’ambiente e le risorse naturali locali.

L’iniziativa nasce per lanciare un messaggio chiaro: “No al dissalatore del Tara, difendiamo il nostro territorio”. I promotori chiedono scelte sostenibili e rispettose dell’ecosistema, opponendosi a decisioni imposte dall’alto che potrebbero compromettere la biodiversità.

L’appello è rivolto a tutta la cittadinanza e alle comunità dei comuni limitrofi, da Statte a Manduria, da Castellaneta a Lizzano. Oltre 40 associazioni hanno già aderito e gli organizzatori invitano a partecipare numerosi: “Più siamo, più forte sarà la nostra voce”.

