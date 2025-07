Sit-in a Taranto, comitati e istituzioni uniti contro le discariche

Istituzioni, comitati e associazioni del territorio jonico si danno appuntamento alle 18.30 di lunedì 7 luglio in via Anfiteatro, davanti al Palazzo della Provincia di Taranto, per un sit-in propositivo e informativo dedicato alla questione delle discariche nel territorio jonico.

Durante l’iniziativa, sarà consegnato un dossier a Gianfranco Palmisano, presidente della Provincia, e a Piero Bitetti, sindaco di Taranto, frutto del lavoro congiunto di numerosi soggetti attivi sul territorio. Il documento contiene un’analisi aggiornata della situazione delle discariche, con l’obiettivo di stimolare azioni concrete a tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

Il sit-in è promosso dal Comitato Jonico No Discariche Taranto, con il supporto di Legambiente Fragagnano, da Rosa D’Amato, commissaria regionale dei Verdi, dei consiglieri comunali Mirko Di Bello e Annagrazia Angolano, del consigliere di Grottaglie Vito Rossini, dei gruppi provinciali del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi e Sinistra, del Movimento giovanile di terra jonica, del Comitato per la difesa del territorio jonico, dell’associazione Le gambe di Mazinga, e dei consiglieri comunali Vito Perrucci (Manduria) e Maurizio Baccaro (Massafra). Presente anche Antonio Marino in rappresentanza del gruppo Attiva Lizzano. Al sit-in parteciperà anche il sindaco di Grottaglie Ciro D’Alò, in rappresentanza del Comitato promotore.

L’incontro con la stampa e la cittadinanza vuole essere un momento di confronto, sensibilizzazione e proposta, nel segno della trasparenza e della difesa del territorio jonico.

