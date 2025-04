Sisto: “Polemiche sul 25 aprile strumentali, celebriamo la libertà”

“Non esito a definire strumentali le polemiche che hanno preceduto il 25 aprile. Non c’è stato nulla che non induca a riconoscere il valore pieno di questa cerimonia”. È il commento di Francesco Paolo Sisto, viceministro alla giustizia, intervenuto a margine della commemorazione svoltasi al Sacrario militare dei caduti d’oltremare di Bari, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione.

“Siamo qui per testimoniare la vicinanza del Governo, e mia personale, a un momento importantissimo per il nostro Paese”, ha aggiunto Sisto.

Nel suo intervento ha invitato a riflettere sui valori fondamentali della giornata: “Bisogna pensare ai valori sostanziali, a quelli che il Papa ci ha lasciato in eredità e al sacrificio di tanti uomini che oggi ci consente di poter calcare il terreno di un Paese libero”.

La cerimonia barese ha così rappresentato anche un momento di unità istituzionale, volto a rinnovare la memoria collettiva e il significato profondo della democrazia conquistata.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author