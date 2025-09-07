Siracusa, Turati: “Sconfitta che lascia l’amaro in bocca”

Il gol di Pacciardi non è bastato al Siracusa per ottenere un risultato positivo al ‘Monterisi’ contro l’Audace Cerignola. La rimonta degli ofantini, infatti, ha lasciato i siciliani con zero punti e con qualche rimpianto, come dichiarato dal tecnico Marco Turati ai microfoni di Antenna Sud: “Sicuramente questa sconfitta lascia più di un rimpianto. Siamo venuti con la consapevolezza di poter fare una gara importante e l’abbiamo fatta per sessanta minuti. Un errore è stato decisivo nel cambiare le sorti della partita. Ce ne andiamo con l’amaro in bocca ma con la consapevolezza di poter crescere tantissimo. Siamo partiti in ritardo, assemblare una squadra non è mai facile. La maggior parte dei miei ragazzi è nuova in questa categoria, dobbiamo sopportare un periodo di adattamento. Più di qualche spunto positivo c’è e questo ci fa ben sperare per il futuro”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author