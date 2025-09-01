Siracusa-Monopoli 1-2, la sintesi del match Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Domenico Brandonisio See author's posts Continue Reading Previous Bari, Moncini: “Dedico il gol a Matthias Verreth” potrebbe interessarti anche Bari, Moncini: “Dedico il gol a Matthias Verreth” 31 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri Bari, Caserta: “Meritavamo ampiamente la vittoria” 31 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri Coppa Italia D, Virtus Francavilla-Fasano 3-5: parlano Coletti e Agnelli 31 Agosto 2025 Dante Sebastio Serie C/C, Team Altamura-Crotone 0-4: gli highlights 31 Agosto 2025 Antonio Bellacicco Siracusa-Monopoli 1-2: Fall e Longo rimontano Capanni 31 Agosto 2025 Domenico Brandonisio 🔴 Serie C/C, 2a Giornata: risultati, classifica e highlights 31 Agosto 2025 Dante Sebastio
potrebbe interessarti anche
Bari, Moncini: “Dedico il gol a Matthias Verreth”
Bari, Caserta: “Meritavamo ampiamente la vittoria”
Coppa Italia D, Virtus Francavilla-Fasano 3-5: parlano Coletti e Agnelli
Serie C/C, Team Altamura-Crotone 0-4: gli highlights
Siracusa-Monopoli 1-2: Fall e Longo rimontano Capanni
🔴 Serie C/C, 2a Giornata: risultati, classifica e highlights