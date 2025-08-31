Siracusa-Monopoli 1-2: Fall e Longo rimontano Capanni

Per certi versi di sofferenza, per altri di concretezza. La sostanza ad ogni modo non cambia: quella ottenuta dal Monopoli a Siracusa è una vittoria che vale. Non solo per i quattro punti in classifica, ma anche per la convinzione nei propri mezzi. Finisce 1-2 il match del De Simone, dopo il pareggio interno contro il Cosenza continuità doveva esserci e continuità è stata.

A Tirelli e Fall le chiavi dell’attacco nel 3-5-2 di mister Colombo, il Siracusa risponde col 4-3-3. Avvio aggressivo e propositivo quello dei siciliani, i cui sforzi vengono premiati già al 12′. Calcio d’angolo, palla che arriva sui piedi di Guadagni, gran botta al volo su cui c’è la puntuale respinta di Piana, che però è corta e consente a Capanni di mettere il pallone in rete per l’1-0. Ma nemmeno il tempo di esultare ed ecco che i pugliesi pareggiano. Immediata ripartenza sull’asse Battocchio-Fall, con quest’ultimo che punisce Bonucci, battendo il portiere. Pallone all’angolino alla sua sinistra ed 1-1. Al 37′ bel triangolo sull’asse Scipioni-Imputato, palla in angolo. Al 46′, nel recupero, Capanni si libera bene di Viteritti, ma poi il tentativo non va a buon fine.

Pressing insidioso del Siracusa anche nella ripresa, il Monopoli dal canto suo resiste. Al 51′ Piana si oppone bene a Capanni, al 67′ insidioso tentativo del neo entrato Valente che con un piatto morbido costringe il portiere biancoverde al calcio d’angolo. Al 73′ c’è però la svolta a favore dei biancoverdi. Fallo su Longo da parte di Falla, c’è contatto tra i due: rigore assegnato e confermato dopo il consulto al var. Dal dischetto sempre Longo non sbaglia e spiazza Bonucci. Poi doppio rammarico Tirelli, che prima all’82’ e poi all’88’ spreca la palla del tris: tentativi troppo centrali. Tuttavia poco male: il punteggio non cambia, 1-2, Monopoli sorride.

SIRACUSA – MONOPOLI 1-2

MARCATORI: 12’ Capanni, 13’ Fall, 74’ Longo (rig)

SIRACUSA: Bonucci; Puzone, Bonacchi (85’ Sapola), Falla (85’ Pacciardi), Iob, Candiano, Ba (78’ Zanini), Di Paolo (57’ Valente), Guadagni, Capanni, Contini. A disposizione: Farroni, Arceri, Sapola, Frosali, Damian, Gudelevicius, Catena, Morreale, Krastev. Allenatore: Marco Turati

MONOPOLI: Piana; Miceli, Viteritti, Piccinini, Scipioni Falzerano (69’ Greco) Valenti (88’ Ronco), Battocchio (69’ Bordo), Imputato (56’ Rossi), Fall (56’ Longo), Tirelli. A disposizione: Albertazzi, Bizzotto, Calvano, Cascella, Di Santo, Lattanzi, Oyewale. Allenatore: Alberto Colombo

ARBITRO: Dario Di Francesco di Ostia Lido

AMMONITI: Piccinini, Miceli, Longo, Contini

RECUPERI: 2’PT; 6’ST.

SPETTATORI: 4087, una trentina circa quelli giunti dalla Puglia

