MANFREDONIA – Ferragosto violento in terra dauna , accoltellato un uomo di 41 anni che non sarebbe però in pericolo di vita. L’accoltellamento sarebbe stato l’epilogo di una lite, il quarantunenne è stato ferito con colpi di arma da taglio questa sera a Siponto, frazione di Manfredonia, nel Foggiano. Stando alle prime informazioni, questo è quanto hanno raccolto finora gli investigatori che si occupano del caso, sull’episodio indagano i Carabinieri. Il ferito è stato condotto con un elicottero all’ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo.

