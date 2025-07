Sinner: “La sconfitta di Parigi mi ha aiutato a vincere Wimbledon”

La storia del tennis italiano la scrive Jannik Sinner: è lui il primo azzurro a vincere il prestigioso torneo di Wimbledon. In finale, l’altoatesino numero uno del ranking mondiale, ha battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz in quattro set con il punteggio di 4/6 – 6/4 – 6/4 – 6/4.

Sinner si vendica, sportivamente parlando, della sconfitta nella finale del Roland Garros dove aveva ceduto sempre allo spagnolo al termine di lunghi cinque set e vedendosi annullare tre match point in quell’occasione. Per Sinner si tratta del quarto titolo slam dopo le due vittorie in Australia e il successo agli Us Open della passata stagione.

Sinner: “La sconfitta di Parigi mi è servita per vincere qui a Wimbledon”

“A Parigi la sconfitta è stata dura, ma non importa come vinci o perdi. Soprattutto nei tornei importanti devi capire cosa non ha funzionato e lavorare su quello: usare la sconfitta e continuare a lavorare. Ed è uno dei motivi per cui sono qui con questo trofeo”. Sono le prime parole di Jannik Sinner dopo la vittoria del torneo di Wimbledon.

Alacaraz: “Rivali in campo, amici fuori: Jannik se l’è meritato”

“Perdere è difficile però prima di tutto voglio fare le congratulazioni a Jannik. Continuiamo a coltivare la nostra amicizia fuori dal campo ed una bella rivalità nel campo. Te lo sei meritato. Hai giocato un grande tennis in queste due settimane. Sono contento per te, continua così”. Carlos Alcaraz rende omaggio così aal vincitore al termine della finale di Wimbledon, ed ha concluso ringraziando il Re di Spagna, Felipe, per la sua presenza nel Royal Box.

A Wimbledon mai un italiano aveva scritto il suo nome nell’albo d’oro: Matteo Berrettini nel due anni fa aveva raggiunto la finale dove era stato sconfitto da Djokovic, mentre lo scorso anno era stata Jasmine Paolini a spingersi sino in finale nel torneo femminile, sconfitta dalla Krejicikova.

