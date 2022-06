POLIGNANO A MARE- Vito Carrieri è il nuovo sindaco di Polignano a Mare. Rappresenta una sorpresa per gli osservatori esterni ma non per coloro che vedevano in questa proposta una solida alternativa e un cambiamento per la città che, solo due mesi fa, ha vissuto un vero e proprio terremoto politico. Dunque, buon lavoro al sindaco Vito Carrieri.