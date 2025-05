Sindaco Matera, Ugl: “Nicoletti risposta alle alleanze di comodo”

“Antonio Nicoletti rappresenta la risposta più concreta contro le mistificazioni e gli opportunismi politici”. Con queste parole, il segretario provinciale dell’Ugl di Matera, Pino Giordano, ha annunciato il pieno sostegno del sindacato alla candidatura dell’ingegnere Nicoletti a sindaco di Matera, intervenendo alla presentazione delle liste della coalizione di centrodestra in vista delle elezioni comunali.

“Nicoletti è un professionista solido, preparato, con una visione chiara per il rilancio della città dopo l’esperienza del commissariamento. Matera ha bisogno di un’Amministrazione pragmatica, seria e proiettata al futuro”, ha dichiarato Giordano, evidenziando la coerenza del percorso dell’ex dirigente regionale e la composizione della coalizione, arricchita dalla presenza di forze civiche e figure competenti.

L’obiettivo, ha sottolineato, è restituire centralità alla città dei Sassi, puntando su qualità della vita, servizi, ambiente, rigenerazione urbana e sanità pubblica, indicata come priorità assoluta. Su quest’ultimo fronte, Giordano ha elogiato l’impegno dell’Assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, che avrebbe tracciato una linea chiara per l’ammodernamento del sistema sanitario lucano.

“L’ospedale Madonna delle Grazie può diventare un punto di riferimento d’eccellenza per l’intero comprensorio, se sostenuto da un’amministrazione capace di creare legami solidi con Regione e Governo”, ha aggiunto Giordano.

Il segretario Ugl ha poi rimarcato la necessità per Matera di stabilità politica, visione e compattezza, condizioni che – a suo dire – solo una coalizione di centrodestra ben strutturata è in grado di garantire. “Altrove si assiste ad alleanze dettate solo dalla sopravvivenza, prive di coesione. Nicoletti rappresenta invece un progetto solido, guidato da una figura competente e autorevole, pronta ad affrontare le sfide cruciali per il futuro di Matera”.

“Con convinzione – ha concluso Giordano – l’intera Ugl Matera sarà al suo fianco. Nicoletti saprà restituire alla città un ruolo centrale nelle politiche regionali, economiche e sociali”.

