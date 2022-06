CASTELLANETA- Giambattista di Pippa è il nuovo sindaco di Castellaneta e guiderà la città fino al 2027.

Da sempre ha avuto la passione per la politica, tant’è che già a 15 anni si è iscritto alla Sinistra Giovanile dei Democratici di Sinistra impegnandosi sin da allora per la propria comunità. Nel 2017 si è candidato a sindaco di Castellaneta e contro ogni previsione arrivò secondo con 2000 voti.

Negli anni ha avuto un impegno costante come consigliere comunale, sempre in prima linea in difesa degli interessi dei cittadini: legalità, trasparenza, diritti ed equità sociale.