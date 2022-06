GALATINA- Sarà Fabio Vergine, commercialista e imprenditore nel settore turistico e alberghiero, il sindaco che guiderà l’amministrazione fino al 2027.

Con le liste civiche Prima Galatina, Galatina Spazio Aperto, Direzione Futuro, Movimento Regione Salento, Avanti Insieme, Esserci per Galatina, Io Amo Galatina, Focus, Uniti Si Vince per Galatina, Noi e Nuovi Orizzonti per l’Italia Fabio Vergine potrà mettere in pratica le proprie idee e progetti relativi all’energia di tutti, al taxi sociale e le tasse operazione rilancio.