Sindaco Bitetti: “Giornata storica per il calcio tarantino”

Così il primo cittadino di Taranto nel giorno della presentazione ufficiale della nuova società guidata dal gruppo Ladisa

“Giornata storica per il calcio tarantino”. Esordisce così Piero Bitetti, sindaco di Taranto, nel giorno della presentazione ufficiale, a Palazzo di Città, della nuova società guidata dal gruppo Ladisa, che raccoglie l’eredità sportiva e guarda al futuro con un progetto definito lungimirante.

Piero Bitetti ha sottolineato l’importanza del momento: “È una giornata significativa non solo per la società, ma per l’intera città. Abbiamo sempre chiesto una realtà solida e radicata sul territorio, e la scelta è ricaduta su una società italiana che ha già esperienza nel mondo del calcio”.

Il primo cittadino ha rimarcato l’attenzione riservata al settore giovanile e al calcio femminile, oltre alla collaborazione con i Comuni vicini: “Ringrazio il sindaco di Massafra per aver messo subito a disposizione lo stadio. C’è sempre stata una rivalità con Bari, ma è tempo di guardare avanti e credere in un progetto che nasce nel nostro territorio”.

Il sindaco ha concluso con una nota personale: “Non sono un grande tifoso, ma mio figlio e mio nipote compensano. Questa società mi sta riavvicinando al calcio e sento che la passione può rinascere”.

