Sindaci arrestati in Salento, la difesa: “Episodi irrisori”

LECCE – “Siamo sorpresi dai provvedimenti cautelari eseguiti oggi”, dichiarano in una nota congiunta gli avvocati Luciano Ancora, Roberto Eustachio Sisto e Andrea Sambati, difensori del sindaco di Maglie Ernesto Toma e del vicesindaco Marco Sticchi, arrestati nell’inchiesta su presunti appalti truccati in Salento.

Secondo la difesa, “i fatti contestati non prevedono alcuna dazione di denaro e sono di scarsa rilevanza”, tanto da non configurare alcuna utilità per gli indagati. Gli avvocati sottolineano inoltre che “gli appalti erano legittimi” e che le responsabilità sarebbero da attribuire ad altre autorità comunali e funzionari, che non risultano tra gli indagati.

“Si tratta di episodi risalenti a 5-6 anni fa”, evidenziano i legali, ritenendo sproporzionata l’applicazione di misure cautelari dopo così tanto tempo. Per questo motivo, annunciano ricorso al Tribunale del Riesame.

