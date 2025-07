Sindacati uniti: “Lo Stato deve guidare la rinascita dell’ex Ilva”

Ma le associazioni insorgono: “Taranto non può essere sacrificata per l’interesse di altri”

Landini: “Senza Stato il sistema industriale è a rischio”

“Per l’ex Ilva è il momento di compiere scelte molto precise e coraggiose” ha affermato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parlando a margine dell’assemblea del sindacato piemontese a Torino. “Stiamo chiedendo con forza l’intervento pubblico perché senza un’azione diretta dello Stato, l’intero sistema rischia di saltare. Un Paese che rinuncia alla produzione strategica dell’acciaio perde autonomia industriale e diventa più fragile. L’ex Ilva non è un problema locale, riguarda la tenuta dell’intero sistema Paese”.

Fim Cisl: “Sì alla fabbrica, ma sostenibile e utile al territorio”

Il segretario nazionale della Fim Cisl, Valerio D’Alò, al termine dell’incontro tenutosi a Bari presso la sede della Regione Puglia, ha evidenziato un cambio di passo: “Per la prima volta abbiamo registrato una consapevolezza nuova: non c’è un rifiuto ideologico della fabbrica, ma un rifiuto del suo abbandono. I lavoratori e la comunità vogliono un impianto che produca valore, sicurezza e futuro”.

D’Alò ha chiesto che “gli accordi di programma siano strettamente legati a intese sindacali, come accade a Piombino con JSW e Metinvest. È inaccettabile pensare a soluzioni che prevedano esuberi. Ogni piano deve includere misure di riqualificazione professionale, ammortizzatori sociali e piena tutela occupazionale. Non ci può essere transizione senza equità”.

Usb: “Subito un accordo concreto, Taranto non può più aspettare”

Per Francesco Rizzo, dell’esecutivo nazionale dell’Usb, non ci sono più margini di attesa: “Il tempo è finito. Serve un accordo di programma serio, trasparente e interistituzionale, che non lasci più i lavoratori nell’incertezza. Occorre eliminare lo spettro della disoccupazione che grava da anni su Taranto”.

L’Usb ha ribadito la richiesta di “una Aia con tempi stringenti e l’uso del gas per arrivare a una decarbonizzazione vera. Serve valutare anche l’ipotesi della nazionalizzazione dell’impianto”. Tra le proposte avanzate dal sindacato: una legge speciale per Taranto, il riconoscimento del lavoro usurante, il ripristino della ex mobilità, l’estensione della Naspi a quattro anni, incentivi all’esodo volontario e un piano di circa 1.000 assunzioni pubbliche da concordare tra Governo e Regione.

“Taranto merita compensazioni vere, non promesse. Chiediamo agevolazioni fiscali per i cittadini, riduzione del costo del gas e investimenti in infrastrutture: dalla rete ferroviaria all’A14, fino all’apertura ai voli civili dell’aeroporto di Grottaglie. Non basta sistemare l’impianto: è il momento di risarcire un’intera città”, ha concluso.

Ugl Metalmeccanici: “Evitare una carneficina sociale”

“Quella dell’ex Ilva è la vertenza del secolo”, ha dichiarato Alessandro Dipino, segretario provinciale della Ugl Metalmeccanici di Taranto. “La giornata di oggi è importante perché segna una disponibilità condivisa a costruire un percorso, senza dietrologie e senza condanne ideologiche. Serve un confronto concreto, capace di dare risposte vere al territorio”.

Secondo Dipino, “non è compito dei sindacati affrontare i dettagli tecnici sulla decarbonizzazione, ma è nostra responsabilità garantire la tenuta occupazionale. Vanno attivate tutte le forme di sostegno economico possibili per proteggere non solo i dipendenti diretti, ma anche quelli dell’indotto e i lavoratori dell’Ilva in amministrazione straordinaria. Una carneficina sociale sarebbe inaccettabile”. Ugl ha infine accolto con favore l’ipotesi di un tavolo permanente per seguire la vertenza con continuità.

Fiom e Cgil: “Lo Stato deve guidare la transizione”

Al termine del vertice barese, Francesco Brigati (Fiom Cgil Taranto), Gigia Bucci (Cgil Puglia), Giovanni D’Arcangelo (Cgil Taranto) e Giuseppe Romano (Fiom Cgil Puglia) hanno rilanciato il ruolo centrale dello Stato: “La decarbonizzazione richiede l’impiego di gas e una regia pubblica. Le soluzioni tecniche e strategiche, a partire dalla nave rigassificatrice, devono essere valutate con attenzione, coinvolgendo il territorio”.

I rappresentanti hanno anche evidenziato che “non si può lasciare che siano i tribunali a decidere il futuro di Taranto. Meglio una chiusura programmata e responsabile, che un’emergenza imposta con gravi conseguenze sociali e ambientali”. Hanno infine espresso apprezzamento per l’apertura degli enti locali a recepire le indicazioni dei lavoratori, con l’obiettivo di arrivare a un accordo di programma utile anche al rilascio della nuova Aia.

Le associazioni: “No all’accordo, Taranto difende la vita”

Dura la posizione delle associazioni Genitori Tarantini, Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti e Wwf Taranto, che hanno protestato in Piazza Fontana contro l’accordo di programma. “Taranto non può essere sacrificata per l’interesse di altri. Diciamo no a progetti calati dall’alto come rigassificatori, dissalatori, fanghi e nuove discariche”, hanno dichiarato in una nota.

Le critiche sono state rivolte anche al presidente della Regione: “Quando dice che tutti gli enti locali sono favorevoli alla firma, significa forse che accetteranno ogni impianto senza condizioni?”. Le associazioni chiedono trasparenza, coinvolgimento di tutti i sindaci del territorio e coerenza da parte degli amministratori locali. “Taranto vuole decidere. Basta morire di malattia o vivere sotto il ricatto. Difendiamo la bellezza, il diritto alla vita e la dignità di una comunità”.

Uil e Uilm: “Serve un piano vero, non una scorciatoia”

Anche Uil e Uilm, con Gianni Ricci, Davide Sperti, Andrea Toma e Gennaro Oliva, sono intervenuti con toni critici: “Non possiamo assistere passivamente a decisioni che riguardano migliaia di cittadini pugliesi. È grave che i sindacati non siano inclusi come firmatari dell’accordo che viene presentato come vincolante per l’Aia”.

Sperti ha sottolineato che “solo lo Stato può garantire un equilibrio tra produzione, decarbonizzazione e occupazione. Prima si è lasciato tutto al mercato, ora si prova a scaricare la responsabilità sugli enti locali. Taranto non può più essere trattata come un problema da risolvere velocemente”.

Tra le proposte della Uil, vi sono screening sanitari per lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, il ripristino della normativa per i prepensionamenti legati all’amianto e il riconoscimento dell’impianto a ciclo integrale come sito usurante. “Basta slogan e scorciatoie. Servono chiarezza, responsabilità e un piano sociale serio. È questa la vera urgenza”, ha concluso Oliva.

