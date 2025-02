Sindacalizzazione Forze Armate: SIULM Marina denuncia l’esclusione

Il processo di sindacalizzazione delle Forze Armate sta giungendo alla fase conclusiva, ma secondo il SIULM Marina il percorso intrapreso rappresenta un passo indietro rispetto al passato, minando la democrazia e la rappresentanza del personale militare.

Negli ultimi giorni è entrato in vigore il Regolamento di Attuazione, uno dei decreti attuativi della legge sulla sindacalizzazione. Tuttavia, i sindacati militari lamentano di essere stati esclusi dal confronto nella stesura delle norme che ne regolano l’esistenza. Un’esclusione che si è ripetuta anche nelle Commissioni parlamentari, le quali, secondo il sindacato, hanno ignorato la loro voce nel parere sull’Atto Camera 2139, inviando semplici comunicazioni via PEC senza un vero confronto.

Il SIULM Marina, con il suo Segretario Generale Antonio Malcangio e il Coordinatore Generale Antonello Ciavarelli, ha denunciato questa anomalia, evidenziando come nelle passate legislature la rappresentanza militare fosse maggiormente coinvolta nelle decisioni. Il sindacato ha inoltre ribadito la necessità di riconoscere ai Volontari in Ferma Prefissata gli stessi diritti dei colleghi delle Forze di Polizia in materia di orario di lavoro, tredicesima mensilità e stabilizzazione del precariato.

Un’altra richiesta riguarda il personale della Guardia Costiera, per il quale il SIULM Marina chiede il riconoscimento della qualifica di Pubblica Sicurezza. Inoltre, si sollecita l’abolizione dell’obbligo di pagamento per i circoli della Marina, ritenendo che i servizi di protezione sociale debbano essere garantiti indipendentemente dall’iscrizione a tali enti.

Il SIULM Marina, che sarà presto riconosciuto rappresentativo a livello nazionale con il decreto del Ministero della Funzione Pubblica, rivendica il diritto di partecipare attivamente alle decisioni che riguardano il personale militare. Il sindacato parteciperà il prossimo 13 marzo a un incontro con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, con l’auspicio di ottenere maggiore riconoscimento e partecipazione democratica nel processo di sindacalizzazione.

