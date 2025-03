Simula rapina per coprire i debiti di gioco: denunciato 46enne a Taranto

A Taranto, un uomo di 46 anni è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Stato con l’accusa di simulazione di reato e procurato allarme.

L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, quando una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta nei pressi di un supermercato situato nel quartiere Paolo Sesto, dove era stata segnalata una presunta rapina ai danni di un agente di commercio impegnato nella consegna di prodotti alimentari.

L’uomo, apparso visibilmente scosso, ha riferito agli agenti di essere stato avvicinato da una persona a bordo di una bicicletta. Quest’ultima, travisata da un passamontagna e armata presumibilmente di un piccolo coltello, lo avrebbe minacciato per poi impossessarsi della fede nuziale e del denaro incassato fino a quel momento.

Sin dalle prime dichiarazioni, il racconto è apparso poco chiaro e contraddittorio. I sospetti sono aumentati quando gli investigatori della Squadra Mobile hanno approfondito la vicenda, riuscendo infine a ottenere la confessione. In lacrime, l’uomo ha ammesso di aver inscenato la rapina per giustificare all’azienda un ammanco di denaro, utilizzato per saldare debiti legati al gioco d’azzardo.

Gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente, che ha deferito il 46enne in stato di libertà. Si ricorda che per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

