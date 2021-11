SAN VITO DEI NORMANNI- “Pronto, nonna! È nato Liam James e non vede l’ora di conoscerti”: è Tania che dalla Germania annuncia la nascita di suo figlio. Dall’altra parte del telefono c’è Rosa Saracino, 96enne di San Vito dei Normanni che accoglie con la gioia negli occhi la lieta notizia perché è diventata trisnonna. Un traguardo invidiabile nel proprio paese natale, conosciuta da tutti come “Sisina”, moglie di Franco Epifani, noto per esser stato per molti anni un’autista di pullman di linea.

La signora Rosa, dopo aver vissuto i primi anni di matrimonio con il marito Franco nel limitrofo comune di San Michele Salentino è, poi, rientrata a San Vito dei Normanni dove vive tutt’ora, accudita dai suoi figli e dalla badante.

Rimasta vedova nel 1996, ha affrontato anche il dolore per la perdita di tre fratelli, due dei quali deceduti rispettivamente in Canada e in Francia, dove si sono stabiliti negli anni ’50. Alla trisnonna Sisina (nella foto con alle spalle il figlio e bisnonno Giuseppe, la nipote e nonna Rossella e la pronipote Tania, neomamma, con in braccio Liam), i “discendenti” augurano di raggiungere un altro prossimo grande privilegio, i 100 anni.