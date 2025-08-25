Siglato un nuovo accordo per la vigilanza della Procura: volontari ANC in servizio fino a ottobre

Un nuovo protocollo d’intesa è stato firmato questa mattina tra il Comune di Bari e il Nucleo di Volontariato e Protezione Civile ANC – Sez. di Bari per la vigilanza della Procura della Repubblica.

L’accordo, sottoscritto a Palazzo di Città dal sindaco Vito Leccese e da Domenico Lananna, presidente dell’associazione, modifica il precedente patto per un servizio che durerà fino al 31 ottobre.

Il nuovo protocollo prevede un’attività di vigilanza visiva non armata, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la tranquillità all’interno della sede della Procura.

Cinque volontari saranno impiegati in questo servizio di pubblica utilità. Il loro ruolo sarà cruciale: dovranno segnalare tempestivamente ogni situazione o fatto che richieda l’intervento di enti e istituzioni competenti, come le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco, il pronto soccorso o le ripartizioni comunali.

I volontari, riconoscibili grazie a specifici distintivi, riceveranno un rimborso forfettario dal Comune di Bari. Da parte sua, l’associazione ANC si impegna a garantire l’assicurazione per i propri soci volontari coinvolti nel progetto e ad assicurare il pieno rispetto delle normative vigenti in materia di diritti dell’utenza.

L’intesa rinsalda il rapporto tra le due istituzioni, già avviato con il precedente protocollo del 1° novembre, confermando l’importanza della collaborazione tra enti pubblici e associazioni di volontariato per il benessere della comunità

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author