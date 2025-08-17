17 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Siena, tarantina di 25 anni indagata per l’omicidio di una 85enne

Dante Sebastio 17 Agosto 2025
centered image

Svolta nelle indagini sul delitto di Franca Genovini, avvenuto un anno fa a Castellina in Chianti

A oltre un anno di distanza dall’omicidio di Franca Genovini, 85enne trovata morta il 7 agosto 2024 nel suo appartamento di Castellina in Chianti, la Procura di Siena ha iscritto nel registro degli indagati due donne con le accuse di omicidio, rapina e ricettazione.

Secondo quanto emerso, si tratta di una 25enne originaria di Taranto, residente in un comune toscano, e di una 36enne che vive a Castellina in Chianti e che sarebbe una nipote acquisita della vittima.

Le indagini, portate avanti dai carabinieri, si sono concentrate sulle due donne qualche giorno dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Franca Genovini. Con il passare dei mesi, gli investigatori hanno raccolto una serie di elementi che collegherebbero entrambe alla morte della pensionata.

Nonostante i progressi investigativi, il caso resta irrisolto. La salma di Franca Genovini si trova ancora custodita all’obitorio del policlinico Le Scotte di Siena, senza che sia stata concessa la sepoltura, a più di un anno dal decesso.

Franca Genovini, di cui non si avevano più notizie da qualche giorno, fu trovata morta il 7 agosto 2024: quando i carabinieri entrarono nel suo appartamento, era seduta su una sedia. In un primo momento si pensò che il decesso fosse stato causato da un malore, ma con il passare dei mesi, e con il massimo riserbo, le indagini hanno preso un’altra direzione.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Isole Tremiti, sabotati 5 gommoni a noleggio. La titolare: “Non siamo tutelati”

17 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Oria, due auto in fiamme nella notte

17 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Malore a bordo: cuoco salvato dalla Guardia Costiera al largo di Mattinata

17 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Maltempo nel Tarantino, Coldiretti: “Danni enormi a vigneti e oliveti”

17 Agosto 2025 Dante Sebastio

Monopoli, giostraio moldavo accoltellato all’addome: si indaga

17 Agosto 2025 Antonella Fazio

Manduria, lutto cittadino ed eventi annullati

16 Agosto 2025 Laura Milano

potrebbe interessarti anche

Matera CdS, domani comincia la stagione dei biancoazzurri

17 Agosto 2025 Roberto Chito

Siena, tarantina di 25 anni indagata per l’omicidio di una 85enne

17 Agosto 2025 Dante Sebastio

Fiera del Levante: stop a Israele: “Una scelta etica nel nome della pace”

17 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Tolve, la Basilicata intera celebra San Rocco

17 Agosto 2025 Francesco Cutro