BRINDISI – Dopo la richiesta formulata nei giorni scorsi dal sindaco di Francavilla Fontana Antonello Denuzzo, il prefetto di Brindisi Carolina Bellantoni ha convocato per mercoledì mattina la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Al vertice con le forze dell’ordine, parteciperà, oltre al primo cittadino francavillese, anche il sindaco di Ceglie Messapica Angelo Palmisano. Proprio i due centri, in queste settimane, sono stati interessati da una preoccupante escalation di violenza, al netto di episodi che hanno riguardato, tra gli altri, proprio dei giovanissimi. La notizia del vertice era stata anticipata da Denuzzo nel corso di un’intervista rilasciata ad Antenna Sud con cui il primo cittadino lanciava, pure, un appello alla comunità chiamata a donare alla parrocchia della Croce dove, nei giorni scorsi, ignoti avevano messo a segno un furto da 6mila e più euro.