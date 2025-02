Sicurezza urbana: sindaci lavorano a un patto per le città

I sindaci italiani sono al lavoro per definire un patto per le città sulla sicurezza, da presentare ai cittadini e al Governo. Lo ha annunciato Vito Leccese, delegato Anci alla sicurezza e Polizia locale e sindaco di Bari, al termine di una riunione sul tema.

“Dobbiamo rispondere alla crescente richiesta di sicurezza con iniziative concrete e visibili sul territorio”, ha spiegato Leccese, sottolineando anche la necessità di regolamentare il fenomeno della movida notturna. “Serve un equilibrio tra il diritto dei giovani a vivere la città di sera, la quiete dei residenti e il buon andamento delle attività economiche”.

I sindaci chiedono un quadro normativo più chiaro, senza dover ricorrere costantemente alle ordinanze comunali. Il tema sarà approfondito a Bologna, in un incontro tra amministratori locali. Intanto, l’Anci prosegue il lavoro sul Patto per la sicurezza, affrontando criticità come le competenze della polizia municipale, la carenza di organico e le risorse insufficienti per garantire ai cittadini un diritto fondamentale.

