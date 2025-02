Sicurezza sulla SS100: al via test su agevolazioni tariffarie per utilizzo dell’A14

ROMA – Il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, ha presieduto un vertice con Autostrade per l’Italia e le direzioni ministeriali competenti per avviare l’iter di definizione di una convenzione volta a incentivare l’utilizzo dell’autostrada A14 nel tratto Taranto Nord – Bari Sud. L’obiettivo è alleggerire il traffico sulla Strada Statale 100 (SS100), nota per l’elevata incidentalità.

La convenzione, attualmente in fase di definizione, prevede l’introduzione di agevolazioni tariffarie in via sperimentale per un periodo limitato, al fine di valutare l’impatto della misura sulla riduzione del traffico sulla SS100. L’iniziativa si affianca agli interventi già avviati da Anas per migliorare la sicurezza dell’arteria stradale.

Ferrante ha sottolineato come il tema della sicurezza sulla SS100 sia stato una priorità fin dal suo insediamento e ha ricordato i sopralluoghi effettuati sulla strada. Il Sottosegretario ha inoltre espresso apprezzamento per la collaborazione di Autostrade per l’Italia e il sostegno del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Dopo il periodo di sperimentazione, i risultati della misura saranno valutati per determinarne l’efficacia nel ridurre il traffico e migliorare la sicurezza sulla SS100.

