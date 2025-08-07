7 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Sicurezza stradale: la polizia presidia la movida tra Trani e Bisceglie

Maria Fiorella 7 Agosto 2025
centered image

Fine settimana di controlli straordinari nei comuni di Trani e Bisceglie da parte della polizia di Stato, impegnata in un servizio mirato alla prevenzione degli incidenti stradali legati alla guida sotto l’effetto di alcol o droghe. L’iniziativa rientra nell’ambito dell’operazione “Stragi del sabato sera”, che ha visto attivamente coinvolte le pattuglie della Sezione di polizia Stradale della provincia di Barletta-Andria-Trani.

I controlli si sono concentrati nei pressi delle zone della movida, nelle ore serali e notturne, considerate a maggior rischio. Con il supporto del personale sanitario della questura, gli agenti hanno istituito diversi posti di controllo, durante i quali sono stati verificati 27 veicoli e identificate 45 persone, tutte sottoposte a test alcolemico tramite etilometro.

Il bilancio del servizio ha visto due conducenti risultati positivi all’alcol test: entrambi sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza ai sensi degli articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada. Per loro è scattato il ritiro immediato della patente ai fini della sospensione e una decurtazione complessiva di 20 punti. Uno dei due automobilisti sanzionati è risultato essere un neopatentato, soggetto a limiti di tolleranza più stringenti secondo la normativa vigente.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla verifica dell’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, con controlli mirati a scoraggiare ogni forma di guida pericolosa. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.

centered image

