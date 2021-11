BARLETTA – La sicurezza stradale come punto di riferimento nella crescita dei ragazzi e non solo. È questo l’obiettivo che si pone Noi Liberamente, il movimento civico di Barletta che ha presentato il progetto “Precedenza alla vita per Iacopo e Marco”, due ragazzi scomparsi in incidenti stradali.

Fondamentale il ruolo delle autoscuole, che hanno la responsabilità di gestire la formazione dei ragazzi che si mettono alla guida. Intervenuto durante la conferenza di presentazione il commissario prefettizio di Barletta Francesco Alecci. Le istituzioni sostengono il progetto in un momento delicato per i giovani del territorio.