Condividi su...

Linkedin email

BARLETTA – Maggiore tutela e migliore condizione contrattuale. È questo ciò che chiedono le guardie giurate nel sit-in di lunedì mattina presso la Prefettura della BAT. Le associazioni di categoria, sostenute dai sindacati, hanno presenziato a Barletta ad una settimana dall’assalto ad un portavalori subito in via Canne, nella città della Disfida, con sei malviventi che sono fuggiti con un bottino di circa 100mila euro.

La battaglia sindacale e delle guardie giurate non rappresenta un problema recente, ma da anni si cerca un miglioramento delle condizioni di lavoro. Gli operatori del settore lamentano una scarsa tutela, in particolare in una provincia come la BAT.

Le misure adottate in casi di pericolo mettono a rischio la vita stessa delle guardie giurate. Un problema non indifferente che rischia di compromettere l’esercizio stesso della sicurezza.