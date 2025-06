Sicurezza, Maiorano chiede rinforzi a Piantedosi: “Più agenti in Puglia”

Il deputato di Fratelli d’Italia: “Abbiamo bisogno di ampliare gli organici nelle province di Taranto, Brindisi e Lecce”

Rafforzare gli organici delle forze dell’ordine nel Sud della Puglia, in particolare nelle province di Taranto, Brindisi e Lecce. È quanto sollecita l’onorevole Giovanni Maiorano, deputato pugliese di Fratelli d’Italia, attraverso un’interrogazione parlamentare indirizzata al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

“Il Governo Meloni ha avviato un importante percorso di potenziamento delle strutture di sicurezza, con nuove assunzioni e riorganizzazioni interne – dichiara Maiorano -, ma nelle province salentine si registra ancora una forte sofferenza a livello di organico. È necessario intervenire con l’invio di nuove unità in pianta stabile per far fronte all’aumento delle esigenze di sicurezza pubblica, acuite dall’arrivo della stagione estiva e dal conseguente incremento delle attività di controllo nei luoghi turistici”.

Interrogazione al Viminale

Nel testo dell’interrogazione, Maiorano, componente della Commissione Affari Costituzionali e della Commissione Parlamentare Antimafia, sottolinea i rischi di lasciare sguarniti ruoli chiave in questure e commissariati. “Questa situazione mette a dura prova il personale in servizio, costretto spesso a operare in condizioni di emergenza, con carichi di lavoro straordinari”.

“Più Stato sul territorio”

Maiorano chiede al Ministro Piantedosi un intervento concreto, anche in vista delle prossime assegnazioni previste dai concorsi in fase di definizione: “È dovere delle istituzioni garantire il benessere degli operatori e, al tempo stesso, assicurare il presidio del territorio e la tutela dei cittadini. Il Salento chiede più sicurezza e una maggiore presenza dello Stato”.

