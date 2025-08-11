11 Agosto 2025

Sicurezza lavoro in agricoltura: “Normativa inadeguata, serve revisione”

Redazione 11 Agosto 2025
Durante un incontro tenutosi il 21 luglio alla Camera di Commercio di Bari, il report dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro presentato da Boccafurni, responsabile della direzione interregionale del Lavoro-Centro, ha evidenziato un aumento significativo delle ispezioni in agricoltura a livello regionale, triplicate rispetto al passato. Il 64% delle aziende controllate ha registrato irregolarità, per la maggior parte legate al rispetto della normativa su salute e sicurezza.

Massimiliano Del Core. presidente di Confagricoltura Bari-Bat, accoglie positivamente l’intensificazione dei controlli, finalizzati a contrastare lo sfruttamento e promuovere la cultura della sicurezza. Allo stesso tempo, sottolinea come il Decreto Legislativo 81/2008 non sia adeguato alle peculiarità del settore agricolo, risultando in gran parte “inapplicabile” alle dinamiche organizzative delle imprese agricole.

Secondo Del Core, il lavoro nei campi è caratterizzato da rischi diversi rispetto a industria ed edilizia, influenzato da fattori climatici e da esigenze stagionali che richiedono ingaggi di manodopera improvvisi. Questo, sostiene, impone un approccio normativo specifico per l’agricoltura, evitando che le imprese si trovino a fronteggiare obblighi burocratici difficili da attuare e sanzioni sproporzionate.

Confagricoltura Bari-Bat propone l’avvio immediato di un tavolo tecnico con le parti sociali e gli organi ispettivi, sia a livello locale che nazionale, per definire regole più snelle, concrete ed efficaci. “Solo così si può raggiungere l’obiettivo comune: un’agricoltura più sicura, sostenibile e competitiva”, conclude Del Core.

