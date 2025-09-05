Sicurezza: “Il ministro Piantedosi sarà presto a Foggia”

“Il ministro Piantedosi sarà presto a Foggia”. Ad annunciarlo è l’onorevole Giandonato La Salandra, di Fratelli d’Italia, che rimarca come il tema della sicurezza in tutta la provincia foggiana sia nell’agenda del Governo Meloni: “A dimostrazione che la Capitanata non è stata abbandonata”. Di seguito, l’intervento di La Salandra.
Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera.
