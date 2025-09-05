5 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Giandonato La Salandra

Sicurezza: “Il ministro Piantedosi sarà presto a Foggia”

Antonella D'Avola 5 Settembre 2025
centered image

“Il ministro Piantedosi sarà presto a Foggia”. Ad annunciarlo è l’onorevole Giandonato La Salandra, di Fratelli d’Italia, che rimarca come il tema della sicurezza in tutta la provincia foggiana sia nell’agenda del Governo Meloni: “A dimostrazione che la Capitanata non è stata abbandonata”. Di seguito, l’intervento di La Salandra.

About Author

Antonella D'Avola

Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera.

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Sanitaservice Foggia, Barone (M5S): “Assunzioni solo tramite concorsi”

5 Settembre 2025 Antonella D'Avola

Scossa di terremoto in Capitanata: magnitudo 3.0

4 Settembre 2025 Antonella D'Avola

Manfredonia, tre auto in fiamme: una è dell’ex sindaco Riccardi

4 Settembre 2025 Antonella D'Avola

Cerignola, istituita la “zona rossa” per rafforzare la sicurezza urbana

3 Settembre 2025 Giovanni Sebastio

Foggia e Cerignola al centro del piano anti-criminalità della Prefettura

3 Settembre 2025 Antonella D'Avola

Foggia, Penitenziaria: nasce distaccamento NIR in Procura

3 Settembre 2025 Antonella D'Avola

potrebbe interessarti anche

Sicurezza: “Il ministro Piantedosi sarà presto a Foggia”

5 Settembre 2025 Antonella D'Avola

Taranto, sfuma il trasferimento di Jallow: torna al Valmontone

5 Settembre 2025 Massimo Todaro

De Giorgio: “A Caserta voglio un Potenza più concreto”

5 Settembre 2025 Dante Sebastio

Corato, infermiera e soccorritrice 118 aggredite durante intervento

5 Settembre 2025 Dante Sebastio