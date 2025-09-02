Sicurezza e dialogo: attivo infermiere di processo nei PS del Barese

Comunicazione, dialogo e maggiore sicurezza: sono i pilastri dell’attività dell’infermiere di processo, figura ormai operativa e riconoscibile in tutti i Pronto soccorso della ASL Bari.

Dalla Murgia al litorale, passando per i presidi cittadini del Di Venere e del San Paolo, sono quasi 200 gli operatori formati e in servizio, facilmente individuabili dalla casacca con la scritta “Infermiere dedicato all’accoglienza e di processo”.

Dotati di tablet, questi professionisti presidiano l’area tra la sala d’attesa e il triage, aggiornano i familiari sul percorso clinico e terapeutico intrapreso e rispondono alle richieste dei pazienti, riducendo così tensioni e possibili episodi di aggressione.

Il servizio è attivo tutti i giorni, dalle 8 alle 20, nei sette Pronto soccorso dell’azienda sanitaria. Si tratta di un’iniziativa nata dalle Linee guida Hospitality del Sirgisl, sistema regionale per la sicurezza sul lavoro coordinato dal dottor Danny Sivo, introdotto con la delibera regionale n. 1059 del 31 luglio 2024.

“È uno degli snodi più importanti nella prevenzione e gestione degli atti di aggressione agli operatori sanitari, poiché sono a diretto contatto con utenti e familiari. Abbiamo voluto operatori formati, capaci di gestire anche situazioni complesse, perché informare correttamente i cittadini aiuta a vivere con maggiore serenità l’accesso al Pronto soccorso e l’attesa”, ha dichiarato Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia.

Un rafforzamento del sistema di accoglienza che, oltre agli infermieri, comprende circa 70 operatori socio sanitari e ausiliari, tutti specificamente preparati. “Parlare con le persone in attesa e saperle ascoltare è un atto di cura che restituisce valore alla dimensione umana del dialogo, oltre a migliorare l’organizzazione e la sicurezza”, ha spiegato Luigi Fruscio, direttore generale della ASL Bari

Un concetto condiviso da Mauro Martucci, responsabile del Servizio delle professioni sanitarie ospedaliero-territoriali: «Il ruolo degli infermieri con esperienza in Pronto soccorso è fondamentale perché conoscono dinamiche e flussi assistenziali tipici dell’emergenza-urgenza, riuscendo a gestire al meglio i percorsi e le attese».

Grazie all’infermiere di processo, la ASL Bari intende dunque rendere più efficiente la presa in carico dei pazienti, garantendo assistenza clinica ma anche supporto relazionale, prevenendo conflitti e rafforzando il rapporto di fiducia tra cittadini e sistema sanitario.

