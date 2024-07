Sicurezza, D’Attis (FI): “Bene riunione del Comitato, sono fiducioso”

“Ieri, dopo l’assalto al portavalori sulla strada che collega Lecce e Brindisi, ho chiesto l’intervento del governo che non si è fatto attendere: il Ministro Piantedosi ha subito invitato il Prefetto di Brindisi Carnevale a convocare il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a cui ha partecipato il Capo della Polizia di Stato Pisani. Quello della sicurezza è un tema su cui ho la massima attenzione: la scorsa settimana

avevo dato notizia di un mio incontro con il Prefetto, durante il quale avevamo condiviso la necessità di un supplemento di attenzione per garantire la serenità dei cittadini del territorio brindisino. Sono fiducioso per l’esito della riunione del comitato e per le azioni che intraprenderemo con il governo a partire dal potenziamento dei presidi di sicurezza e dall’aumento degli organici delle forze dell’ordine”. È il commento del vicepresidente della Commissione Nazionale Antimafia, l’on Mauro D’Attis.

