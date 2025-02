Sicurezza a Taranto: intensificati i controlli nel rione Tramontone

TARANTO – Maggiore presenza delle forze dell’ordine e interventi mirati per la sicurezza nel rione Tramontone. È quanto emerso dalla riunione straordinaria del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutasi questa mattina in Prefettura su richiesta del sindaco Rinaldo Melucci, a seguito delle segnalazioni dei residenti riguardanti furti e atti di microcriminalità.

L’incontro, presieduto dal prefetto Paola Dessì, ha visto la partecipazione del vicesindaco Gianni Azzaro e dei rappresentanti delle forze dell’ordine. Nel corso della riunione è stato evidenziato come, nonostante una generale diminuzione dei reati in città, la situazione del rione Tramontone richieda un’attenzione particolare. Per questo, è stato deciso un rafforzamento della presenza di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, in collaborazione con la Polizia Locale, che già da tempo ha intensificato i pattugliamenti anche nei quartieri Lama, San Vito e Talsano.

Parallelamente, proseguono gli interventi dell’amministrazione comunale sul fronte dell’illuminazione pubblica, con l’obiettivo di migliorare la percezione di sicurezza nei quartieri cittadini. Dal luglio scorso sono stati verificati, modernizzati o sostituiti circa 300 impianti di illuminazione in diverse aree urbane. In particolare, nel rione Tramontone, in via Gregorio VII, sono stati effettuati interventi su 29 punti luce, mentre analoghe operazioni hanno interessato altre zone come Lama, Paolo VI, viale Magna Grecia e il sottopasso di via Dante.

L’amministrazione Melucci conferma il proprio impegno per il potenziamento della sicurezza e la riqualificazione urbana, con un piano di efficientamento e valorizzazione che non esclude alcun quartiere della città. A margine dell’incontro, il sindaco ha espresso il proprio ringraziamento alle forze dell’ordine per il lavoro svolto a tutela della sicurezza dei cittadini.

