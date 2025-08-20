Sicurezza a Stornara: più controlli e incontro col prefetto sulla legalità

Roberto Nigro, sindaco di Stornara, ha diffuso un comunicato per aggiornare i cittadini sugli esiti del tavolo di lavoro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, svoltosi in Prefettura a Foggia. Secondo quanto riferito dal primo cittadino, l’incontro ha portato a risultati concreti per la comunità:

Maggiore presenza dei Carabinieri nella caserma locale;

Rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine;

Iniziative preventive e di sensibilizzazione sul tema della sicurezza;

Rinnovo del protocollo d’intesa “Patto per la sicurezza nei 5 Reali Siti”.

Oltre a queste misure, il sindaco ha annunciato un appuntamento di grande rilievo per la cittadinanza: «Sono particolarmente orgoglioso di comunicare che Sua Eccellenza il Prefetto di Foggia sarà presente a Stornara il prossimo 30 agosto per un incontro pubblico dal titolo “Antimafia sociale e legalità: progettare un futuro consapevole”, con ospiti e testimonianze di rilievo».

L’amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno nel garantire un ambiente sicuro e vivibile per tutti i cittadini, confermando la volontà di lavorare in sinergia con le istituzioni per rafforzare la legalità e la coesione sociale.

Antonella D'Avola