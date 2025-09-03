Sicurezza a Barletta, prefetta D’Agostino annuncia più controlli

Più forze dell’ordine a presidio del territorio e l’attivazione del controllo di vicinato per coinvolgere i cittadini e garantire così maggiore sicurezza a Barletta. È quanto ha deciso la prefetta della provincia Barletta-Andria-Trani, Silvana D’Agostino. I provvedimenti sono stati annunciati nel corso della riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dopo che lunedì scorso, in pieno centro a Barletta, un uomo è rimasto ferito da colpi di arma da fuoco. “Daremo un segnale concreto e tempestivo perché è inevitabile che quanto accaduto lunedì sera a Barletta desti preoccupazione e crei sconcerto nella comunità”, ha detto D’Agostino ricordando che le città della provincia “sono sempre più dotate di impianti di videosorveglianza, all’avanguardia e collegati con le centrali di polizia, ma è evidente che ci sia ancora tanto da fare in un territorio che presenta particolari criticità ma non è nostra intenzione abbassare la guardia”. La prefetta ha annunciato che a Barletta, come in altre città, sarà attivato il sistema del controllo di vicinato” definito “un esempio di sicurezza partecipata in cui i cittadini, guidati e formati dalle forze di polizia, contribuiscono alla prevenzione dell’illegalità segnalando attività sospette nel proprio quartiere”. L’auspicio di D’Agostino è “che le polizie locali, a Barletta come nelle altre città, vogliano sottoscrivere la convenzione per la rilevazione degli incidenti stradali negli orari notturni, consentendo così alle forze di polizia di dedicarsi unicamente al controllo del territorio, soprattutto in quelle fasce orarie più delicate”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author