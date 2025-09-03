3 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Sicurezza a Barletta, prefetta D’Agostino annuncia più controlli

Maria Fiorella 3 Settembre 2025
centered image

Più forze dell’ordine a presidio del territorio e l’attivazione del controllo di vicinato per coinvolgere i cittadini e garantire così maggiore sicurezza a Barletta. È quanto ha deciso la prefetta della provincia Barletta-Andria-Trani, Silvana D’Agostino. I provvedimenti sono stati annunciati nel corso della riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dopo che lunedì scorso, in pieno centro a Barletta, un uomo è rimasto ferito da colpi di arma da fuoco. “Daremo un segnale concreto e tempestivo perché è inevitabile che quanto accaduto lunedì sera a Barletta desti preoccupazione e crei sconcerto nella comunità”, ha detto D’Agostino ricordando che le città della provincia “sono sempre più dotate di impianti di videosorveglianza, all’avanguardia e collegati con le centrali di polizia, ma è evidente che ci sia ancora tanto da fare in un territorio che presenta particolari criticità ma non è nostra intenzione abbassare la guardia”. La prefetta ha annunciato che a Barletta, come in altre città, sarà attivato il sistema del controllo di vicinato” definito “un esempio di sicurezza partecipata in cui i cittadini, guidati e formati dalle forze di polizia, contribuiscono alla prevenzione dell’illegalità segnalando attività sospette nel proprio quartiere”. L’auspicio di D’Agostino è “che le polizie locali, a Barletta come nelle altre città, vogliano sottoscrivere la convenzione per la rilevazione degli incidenti stradali negli orari notturni, consentendo così alle forze di polizia di dedicarsi unicamente al controllo del territorio, soprattutto in quelle fasce orarie più delicate”.

About Author

Maria Fiorella

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Adiconsum: “Famiglie gravate dai costi scolastici, servono aiuti”

3 Settembre 2025 Redazione

Crollo prezzo grano, Cia Puglia: “Agguato che uccide cerealicoltura”

3 Settembre 2025 Redazione

Tumori testa-collo, “1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita”

3 Settembre 2025 Redazione
Grazia di Bari

Sparatoria a Barletta, Di Bari: “Violenza in aumento, solo indignarsi non basta”

3 Settembre 2025 Dante Sebastio

Casamassima ospita la Giornata Mondiale della Fisioterapia 2025

3 Settembre 2025 Massimo Todaro

ARIF, Casili (M5S): “Bisogna investire sul personale per garantire operatività”

3 Settembre 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Produttori di Manduria, vendemmia 2025 segna +40% rispetto al 2024

3 Settembre 2025 Redazione

Adiconsum: “Famiglie gravate dai costi scolastici, servono aiuti”

3 Settembre 2025 Redazione

Bari, neonato morto in culla termica: chiesto processo a prete e tecnico

3 Settembre 2025 Dante Sebastio

Crollo prezzo grano, Cia Puglia: “Agguato che uccide cerealicoltura”

3 Settembre 2025 Redazione