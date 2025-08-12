Sicurezza a Bari, presidi dinamici per le zone più a rischio

BARI – Maggiore sicurezza nelle piazze centrali del capoluogo, quelle ritenute più a rischio degrado e spesso al centro di polemiche da parte dei residenti, attraverso presidi dinamici di polizia anche nelle ore notturne. Un’operazione incisiva che dia risposte anche ai tanti turisti che affollano la città cercando di animare quelle piazze ritenute più a rischio, piazza Umberto in primis ma anche piazza Moro, Cesare Battisti e corso Italia.
Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura a Bari alla vigilia del ferragosto per mettere a punto le strategie per organizzare al meglio la presenza delle forze dell’ordine sul territorio del capoluogo. Non solo centro ma anche periferie, in questo periodo definito “delicato” dal delegato di Governo, Francesco Russo. Non solo sicurezza: al centro della riunione anche le zone come il Lungomare, gli assalti alle farmacie e i controlli sui treni.
