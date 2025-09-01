1 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Screenshot

Sicurezza a Bari, Leccese: “Serve l’aiuto di tutti. No strumentalizzazioni”

Domenico Brandonisio 1 Settembre 2025
centered image

No a strumentalizzazioni, sì a sostegno politico e comune su un tema di vasta portata cittadina. A Bari vertice a Palazzo di Città tra Amministrazione Comunale sul tema sicurezza, alla luce degli ultimi accadimenti nelle piazze del centro.

centered image

