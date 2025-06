Siccità: “Situazione drammatica in Capitanata, emergenza senza precedenti”

Allarme Coldiretti Puglia: “60 milioni di metri cubi d’acqua in meno. Serve piano urgente, rischia l’intera filiera agricola”

In occasione della Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, che ricorre il 17 giugno, Coldiretti Puglia ha denunciato la gravità dello scenario idrico in Capitanata, dove, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, si registrano quasi 60 milioni di metri cubi d’acqua in meno negli invasi.

Nonostante nel mese di maggio si siano verificate precipitazioni superiori del 32% alla media storica (43,6 mm), la distribuzione delle piogge è risultata disomogenea. In particolare, il Tavoliere ha ricevuto solo 30 mm di pioggia, un dato insufficiente per far fronte alla prolungata crisi idrica. Al momento, le dighe foggiane trattengono appena 104 milioni di metri cubi, una riserva che potrebbe non garantire nemmeno il fabbisogno potabile nei prossimi mesi, secondo quanto denunciato dall’associazione.

La Capitanata, da due settimane, è sotto la morsa di temperature straordinarie, oscillanti tra i 37° e i 38°, che aggravano ulteriormente la condizione di un’agricoltura già provata da oltre un anno di siccità. Coldiretti ribadisce che senza acqua non c’è produzione di cibo, e chiede un deciso intervento sul fronte della manutenzione del territorio, delle infrastrutture idrauliche e dell’innovazione tecnologica.

Un’analisi dell’Associazione Nazionale delle Bonifiche (ANBI), basata su uno studio dell’Università di Trieste, evidenzia l’impatto economico dell’irrigazione sul valore agricolo medio (VAM) dei terreni. I dati mostrano che il valore medio dei suoli agricoli irrigui supera di circa 13.500 euro/ha quello dei non irrigui, con effetti più marcati nel Centro-Sud, dove la “forbice” può arrivare all’80%.

In particolare, l’irrigazione fa crescere il valore dei seminativi del 27%, mentre per colture specializzate come frutteti e orti, l’incremento arriva rispettivamente al +35% e +82%. Significativo è anche il contributo ai prati (+48%), soprattutto nelle regioni settentrionali dove è richiesta un’elevata disponibilità idrica.

Nel frattempo, Coldiretti sollecita il Governo ad accelerare sull’erogazione degli aiuti assicurativi e a procedere con una riforma strutturale del sistema di gestione del rischio, messo a dura prova dai cambiamenti climatici. Per il solo 2024, il valore assicurato delle produzioni agricole italiane ha raggiunto i 10 miliardi di euro, coinvolgendo circa 65.000 imprese.

L’associazione conclude ribadendo l’urgenza di pianificare interventi concreti per fronteggiare un’emergenza che mette in discussione l’intera filiera agroalimentare e la sovranità alimentare nazionale.

