Siccità, Palmisano (M5s): “40% del territorio pugliese a rischio desertificazione”

L’europarlamentare: “Crollo produzione pomodoro punta iceberg di un problema strutturale”

“Il crollo del 30% nella raccolta del pomodoro in Capitanata, denunciato da Coldiretti Puglia, è solo la manifestazione più visibile di un problema strutturale che da troppo tempo viene ignorato: la desertificazione. Nel mio intervento in plenaria al Parlamento Europeo nei mesi scorsi, ho ricordato come quasi il 40% del territorio pugliese sia già a rischio, secondo studi consolidati. Non siamo di fronte solo a un’emergenza climatica, ma anche a decenni di scelte agricole errate, che hanno progressivamente impoverito i suoli e messo a dura prova gli equilibri ambientali della nostra regione”.

Lo dichiara l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano. “Territori nati per colture in asciutto, come ulivo e mandorlo, sono stati trasformati per inseguire produzioni ad alta intensità idrica, come il pomodoro, che oggi non sono più sostenibili né dal punto di vista ambientale, né economico. Continuare su questa strada significa condannare intere aree all’abbandono agricolo. Se la terra non produce più, se i costi superano i benefici, le campagne si svuotano. E dove manca la presenza dell’uomo, aumenta anche il rischio di dissesto idrogeologico e degrado paesaggistico”, aggiunge.

“La risposta non può che essere quella indicata dalla scienza: un cambio di modello, che riporti al centro la qualità delle produzioni, come l’olio e il vino pugliese, e la capacità di rigenerare il suolo, invece di consumarlo. L’Europa deve farsi carico di questa trasformazione, sostenendo i territori più fragili con politiche agricole lungimiranti. Non possiamo aspettare la prossima crisi per agire. Il momento di intervenire è adesso”, conclude l’europarlamentare Valentina Palmisano.

