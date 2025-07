SIAP incontra il questore di Taranto: “Organici di Polizia insufficienti”

Il sindacato denuncia le criticità nella dotazione di personale. Il questore esprime comprensione: “Serve equità territoriale”

Si è svolto nella mattinata di lunedì 21 luglio, presso la Questura di Taranto, un incontro tra una delegazione della Segreteria Regionale del SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia di Stato) e Michele Davide Sinigaglia, questore di Taranto, affiancato dal vicario Rocco Carrozzo.

Alla riunione il SIAP era rappresentato da Francesco Tiani, presidente nazionale e segretario regionale, Vito Ventrella, presidente nazionale dei probiviri e segretario organizzativo regionale, Pasquale Antonazzo, segretario provinciale di Taranto, Aldo Vozza, segretario regionale aggiunto, e Maria Nigro, dirigente sindacale

L’incontrl è stato sollecitato dal SIAP per affrontare le persistenti criticità legate alla carenza di organico che da tempo affliggono la Questura jonica e i suoi uffici distaccati.

Nel corso del confronto, Tiani ha presentato dati aggiornati che evidenziano una marcata differenza tra la dotazione organica teorica e la forza effettiva attuale, destinata a peggiorare ulteriormente nei prossimi 18 mesi a causa dei pensionamenti previsti e dell’assenza di un ricambio generazionale.

In particolare, il sindacato ha richiamato l’attenzione sull’inadeguatezza delle risorse destinate ai servizi di volante, Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria e Uffici Immigrazione e Passaporti, questi ultimi particolarmente sotto pressione per via dell’aumento dei flussi migratori e delle richieste di rilascio del passaporto elettronico.

Il presidente Ventrella, dal canto suo, ha sottolineato come la cronica carenza di personale rischi di compromettere non solo l’efficienza operativa, ma anche il benessere psicofisico degli agenti, spesso costretti a rinunciare ai riposi e ai tempi di recupero previsti dalla normativa.

La delegazione ha auspicato una rimodulazione del piano di potenziamento degli uffici di Polizia, attualmente ritenuto squilibrato, richiamando l’applicazione di criteri più equi nella distribuzione delle risorse sul territorio.

Il questore Sinigaglia ha espresso comprensione per le istanze rappresentate dal SIAP, ribadendo l’importanza di una visione che tenga conto delle esigenze specifiche del territorio jonico-salentino.

A conclusione dell’incontro, Tiani ha espresso apprezzamento per la sensibilità dimostrata dal vertice provinciale della Polizia, ma ha anche ribadito con fermezza che “la tutela dell’ordine pubblico non può prescindere da un organico adeguato, dotazioni logistiche moderne e investimenti continui nella formazione specialistica”.

