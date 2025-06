Siap: dolore, solidarietà e dignità. L’Italia si stringe alle Forze dell’Ordine

Grottaglie (TA) – La tragica uccisione del Brigadiere Capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie ha scosso profondamente l’intero Paese, riportando al centro dell’attenzione pubblica il sacrificio quotidiano delle Forze dell’Ordine. In un clima di dolore e sgomento, non è mancata una forte e sentita ondata di solidarietà, che ha coinvolto istituzioni, colleghi, cittadini e rappresentanti del mondo politico.

Dietro a questa vicenda drammatica, aggravata dal successivo atto dovuto a carico di due agenti della sezione investigativa del Commissariato di Grottaglie, si evidenzia ancora una volta il peso delle responsabilità che gravano su chi ogni giorno garantisce ordine e sicurezza, spesso a rischio della propria vita. Il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (S.I.A.P.), con il segretario nazionale Giuseppe Tiani, si è subito schierato in difesa dei colleghi coinvolti, ribadendo il proprio impegno in prima linea per tutelare gli operatori delle forze dell’ordine.

“La solidarietà autentica – ha dichiarato Tiani – è quella che si manifesta nei momenti di maggiore difficoltà, quando il sostegno morale e istituzionale diventa fondamentale per chi serve lo Stato con disciplina e onore”.

L’episodio ha riacceso il dibattito anche sul trattamento riservato agli agenti feriti o traumatizzati in servizio. Pasquale Antonazzo, Segretario Generale Provinciale del S.I.A.P., ha lanciato un appello ai rappresentanti politici locali, sottolineando una grave disparità: “In Puglia – ha ricordato – gli appartenenti alle Forze dell’Ordine non godono di alcun esonero dal pagamento del ticket sanitario, nemmeno in caso di lesioni o traumi riportati durante l’attività di servizio. È una mancanza che non possiamo più accettare.”

In un momento in cui la comunità si è stretta con affetto attorno alla famiglia del brigadiere Legrottaglie e a tutti i servitori dello Stato, il S.I.A.P. chiede che questa solidarietà si traduca in azioni concrete, in leggi più giuste e in tutele reali per chi, ogni giorno, difende il bene comune.

“Serve un patto di rispetto e riconoscimento duraturo – conclude il sindacato – affinché il sacrificio di chi indossa una divisa non resti invisibile una volta spenti i riflettori.”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author