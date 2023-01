BARI – Si è sentito male dopo Bari-Perugia, mentre andava a riprendere la sua auto, ed è deceduto in ospedale dove i medici hanno tentato disperatamente di rianimarlo. La vittima è un uomo di 47 anni, che era in compagnia del figlio al momento del malore. Il bambino, di 8 anni, avrebbe avuto la lucidità di chiamare i soccorsi che sono arrivati per trasportare l’uomo all’ospedale Di Venere, dov’è deceduto. I funerali si celebreranno domani alla parrocchia dei Carmelitani. Tantissimi, intanto, i messaggi di cordoglio da parte dei tifosi biancorossi.

